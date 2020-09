Mercato Milan, pronto il colpo in difesa per accontentare Pioli

Dopo i colpi in attacco e a centrocampo, con il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e gli arrivi di Brahim Diaz e Sandro Tonali, il Milan ha intenzione di chiudere il suo mercato con un rinforzo di assoluto rilievo per il reparto arretrato. Secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’, l’obiettivo principale è Nikola Milenkovic della Fiorentina ma non è svanito, nonostante la forte concorrenza estera, l’interesse per Wesley Fofana del Saint Etienne.

La mossa della dirigenza non è casuale, e arriva dopo l’allarme di Stefano Pioli nel post-gara contro il Monza. Il tecnico, infatti, aveva sottolineato quanto gli uomini in difesa fossero “un po’ contati”. L’idea della dirigenza, allora, è quella di non cercare giovani promesse, ma calciatori di buona esperienza da affiancare a Kjaer, Gabbia e Duarte finché non torneranno dai rispettivi infortuni il capitano Alessio Romagnoli e l’argentino Mateo Musacchio.

Per Milenkovic l’ostacolo più grande è rappresentato dalla richiesta della Fiorentina: il patron Rocco Commisso non vuole lasciare andar via il serbo per meno di 40 milioni, una cifra ritenuta eccessiva ma non impossibile da limare.

La dirigenza del club gigliato, inoltre, non vorrebbe contropartite tecniche: una mossa che spiazza i rossoneri, che contavano di poter inserire Paquetà nel discorso. Il brasiliano potrebbe finire comunque a Firenze, ma al termine di una trattativa separata.

Per Fofana, invece, sono le concorrenti estere a ‘infastidire’ i rossoneri: si tratta di Leicester, Betis, Siviglia, Valencia e Villarreal. Il Saint Etienne chiede almeno 25 milioni, ma la presenza di diverse concorrenti potrebbe scatenare un’asta dall’esito imprevedibile.

Se dovesse arrivare il colpo anche in difesa, al Milan mancherebbe soltanto un portiere di riserva da affiancare a Gigio Donnarumma. Rispunta, in questo senso, il nome di Begovic (già in prestito ai rossoneri nella scorsa stagione), ma interessano anche Consigli del Sassuolo, Gollini e Sportiello dell’Atalanta.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 07-09-2020 12:19