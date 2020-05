Mercato Milan: Psg su Theo Hernandez, la risposta del giocatore

Nei giorni scorsi diversi media francesi hanno riportato l'interesse del Paris Saint Germain nei confronti di Theo Hernandez. Il terzino del Milan in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha però frenato: "Mi sento importante in una grande squadra e questo mi riempie di fiducia. Voglio riportare il nostro Milan dove merita per la sua storia e l’amore dei suoi tifosi".

"Mi mancano ancora tante partite e soprattutto l’esperienza per poter dire di essere un leader – ha continuato -. Maldini è sempre stato un riferimento per me. Tutti quanti vorrebbero specchiarsi in un personaggio come lui, ha vissuto una carriera gloriosa e rappresenta il Milan. Quando hai di fronte un campione simile c’è poco da pensare".

Theo ha messo a segno ben 6 reti in 25 presenze: "È soprattutto merito del lavoro quotidiano e poi da subito ho avuto la sensazione di essermi adattato completamente a tutto ciò che avevo intorno. Penso alla squadra nel suo insieme, ai miei compagni dentro e fuori dal campo, la città, la cultura di un nuovo Paese, la filosofia del club e lo svago. Tutti questi fattori messi insieme hanno favorito il miglioramento dei miei numeri. Sono ancora molto giovane e ho margini di crescita. Vedremo cosa ci riserva il futuro. Qui ho tutto ciò che mi serve per far bene, dipende da me e dal mio lavoro".

"Lavoro giorno per giorno per poter offrire al Milan la mia versione migliore quando si tornerà a giocare. È un momento difficile per tutti, l’ho preso con rassegnazione. Dobbiamo pensare soprattutto alla nostra salute e a quella delle nostre famiglie. Seguiamo le indicazioni fornite e aspettiamo con ansia e pazienza che la situazione possa tornare alla normalità".

"E' stato un anno molto importante per me. Mi sono adattato molto rapidamente a un nuovo campionato e alla pressione di un grande club. La fiducia dello staff tecnico, l’aiuto dei compagni e l’affetto che i nostri tifosi mi danno sono fondamentali. La fiducia di Pioli è decisiva. Poi essere in un grande club e avere l’opportunità di imparare dai migliori è tra gli aspetti che apprezzo di più" ha concluso.



SPORTAL.IT | 03-05-2020 08:50