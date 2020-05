Mercato Milan, Ralf Rangnick è uscito allo scoperto

Ralf Rangnick sempre più vicino alla panchina del Milan. Il manager tedesco, attuale coordinatore sportivo delle squadre Red Bull ed ex tecnico del Lipsia, in una intervista alla Bild ha parlato delle indiscrezioni che lo vogliono a un passo dall'accettare l'offerta del club rossonero.

"Se posso escludere che sarò al Milan? Cosa si può escludere nel calcio? Non posso escluderlo completamente – ha detto ai microfoni del giornale tedesco -. Il Milan mi ha chiesto disponibilità così ho avvisato la Red Bull e ci sono stati colloqui con il mio agente. Poi è arrivato il coronavirus e sono sorte questioni più importanti".

Rangnick è il nome su cui sta puntando forte la dirigenza rossonera, dal patron Gordon Singer all'amministratore delegato Ivan Gazidis: il Milan sarà rivoluzionato.

Tra i nomi più caldi che si fanno nelle ultime ore ci sono quelli di Dominik Szoboszlai e Dayot Upamecano, due gioielli di proprietà delle squadre della Red Bull. Il primo è un promettente centrocampista ungherese del Salisburgo, che potrebbe sbarcare per 20 milioni di euro, il secondo è il centrale di belle speranze del Lipsia e della Nazionale francese, ambito da molti. Rangnick potrebbe convincerlo a passare per Milano prima del salto definitivo di qualità in una big europea.

Le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento dei rossoneri per il centrocampista dell'Udinese Mandragora, di proprietà della Juventus, e dell'attaccante del Real Luka Jovic, altro giovane in cerca di rilancio. La punta serba, reduce da una stagione negativa in Spagna, potrebbe essere convinta dall'ex compagno dell'Eintracht Ante Rebic, ora elemento importante della rosa rossonera.

Non mancano i nomi più "stagionati" come quelli di Mario Gotze e Thiago Silva: il Milan si prepara ai fuochi d'artificio in estate.

