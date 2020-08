Mercato Milan: rilancio decisivo per il centrocampista, Inter bloccata

Il Milan tenta il sorpasso decisivo nei confronti dell’Inter per Sandro Tonali. Il centrocampista bresciano è da mesi nell’orbita del club nerazzurro, ma le esitazioni delle ultime settimane hanno favorito il ritorno dei cugini rossoneri, pronti all’affondo per strappare il regista dalle mani di Beppe Marotta.

I contatti sono stati confermati dallo stesso presidente Massimo Cellino: il Diavolo, che ha già ottenuto il gradimento del giocatore, potrebbe accordarsi su un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con l’obbligo di riscatto fissato a 30, da versare nelle casse delle Rondinelle tra un anno.

L’Inter un mese fa aveva trovato l’accordo con l’agente del giocatore, Bozzo, sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione: i rossoneri dovranno almeno pareggiare quella offerta, riporta Sportmediaset.

La frenata dei nerazzurri è motivata soprattutto dalle intenzioni di Antonio Conte, che preferirebbe profili più esperti e di caratura internazionale come Arturo Vidal e N’Golo Kante.

Venerdì Cellino si era espresso così sul futuro del centrocampista classe 2000: “Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro perché non voglio essere inopportuno o poco riservato. Marotta mi ha sempre confermato il forte interesse per il giocatore da parte dell’Inter, io ho sempre evitato trattative con altri club, anche esteri – ha detto Cellino -. Ma anche il ragazzo ha la necessità di sapere qual è il suo futuro: io non ho fretta ma Tonali sì“.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 29-08-2020 19:50