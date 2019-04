Mercato Milan, Rino Gattuso annuncia un ritorno

Gennaro Gattuso è pronto a riabbracciareAndré Silva in rossonero. Il tecnico del Milan in conferenza stampa ha commentato le voci di un possibile ritorno dell'attaccante portoghese a Milano, dopo l'anno trascorso in prestito al Siviglia. Il club andaluso non è infatti intenzionato a riscattare la punta lusitana, che dopo un buon avvio di stagione si è persa, segnando appena un gol nel 2019.

"Lo sapete benissimo – ha dichiarato Gattuso -: è voluto andare via lui per giocare di più, ma per l'età che ha e le sue caratteristiche è un giocatore che può essere importante".

Sabato i rossoneri sono attesi a una sfida importante con il Parma: "Penso che sia una partita difficile per le caratteristiche dell'avversario. All'andata abbiamo vinto senza meritare, è una squadra che può metterti in difficoltà. Non dobbiamo dare campo, perché hanno armi importanti. Ci giochiamo tanto e si giocano tanto anche loro perché non sono ancora salvi".

Le polemiche di Milan-Lazio: "Si è parlato tantissimo dell'episodio di Milan-Lazio, abbiamo chiesto scusa, abbiamo sbagliato e penso che quando un essere umano sbaglia più di scusa non può chiedere. Dobbiamo pensare solo a quello che dobbiamo fare in campo, perché ci giochiamo tanto. Mercoledì ho un sogno, di pensare solo alla partita che dobbiamo giocare e magari entrare tutti in campo abbracciati e dimenticarci le polemiche. Io da calciatore ho sbagliato, ma quando ci si assume le responsabilità finisce lì la questione. Sbagliare si può".

"Condizionerà la partita di Coppa Italia di mercoledì? Per nulla. Priorità a domani, poi penseremo alla Lazio. Paquetà? E' tornato in gruppo, si è allenato e sta molto bene. Vediamo domani se c'è bisogno. Romagnoli è stato due giorni fermo, ma ieri ha fatto tutto ed è a disposizione".

Un Milan in stile Ajax: "L'Ajax lavora in maniera incredibile da un sacco di anni e non c'è nulla da meravigliarsi perché è una scuola importante. Qui si può fare quel lavoro? Nella vita si può fare tutto. Il Milan dopo anni importanti sta attraversando un periodo non brillantissimo, ma si può andare anche in quella direzione".

Le polemiche sulla designazione dell'arbitro Valeri: "Siamo l'unica nazione che fa polemiche su queste cose. Non ricordo cosa ho mangiato ieri, figuriamoci se mi ricordo a quello che è successo nel 2013 con Valeri. Noi dobbiamo pensare a noi, io a non sbagliare e i giocatori ad avere il piglio giusto. L'arbitro deve fare il suo mestiere, i nostri arbitri sono molto bravi, qualche giovane fa ancora qualche errore ma ci sta. Solo in Italia ci preoccupiamo degli arbitri".

SPORTAL.IT | 19-04-2019 14:48