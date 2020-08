Mercato Milan: ritorno di fiamma per l'ex attaccante della Juve

Lavori in corso per l’attacco del Milan. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic tarda ad arrivare, e i dirigenti rossoneri stanno trattando da giorni con l’agente Mino Raiola per trovare una quadra, tutt’altro che scontata.

Per il reparto offensivo non si escludono quindi colpi di scena: lo stesso agente italo olandese avrebbe proposto a Paolo Maldini e Frederic Massara un altro attaccante della sua scuderia, Moise Kean, in cerca di rilancio dopo la fallimentare esperienza in Premier League. Lo riporta Tuttosport.

L’ex punta della Juventus, approdato all’Everton per 27 milioni di euro, ha giocato in Inghilterra solo 6 partite da titolare, segnando appena due gol in tutta la stagione: al Diavolo, che già l’anno scorso fu vicino al giocatore, potrebbe interessare ma solo in prestito oneroso, con possibile diritto di riscatto.

I Toffees non vogliono certo svendere l’attaccante classe 2000, pagato carissimo, ma potrebbero permettere un prestito in Italia per rilanciarlo. E inoltre l’affare potrebbe facilitare l’accordo con Raiola per le spinose questioni Ibrahimovic e Donnarumma.

Dalla Spagna arrivano poi voci su un possibile interesse del Milan per Diego Costa, questa volta offerto dall’agente Jorge Mendes. Il giocatore sta per lasciare l’Atletico, ma il suo stipendio è pesantissimo, e potrebbe aprirsi uno spiraglio solo nel caso di un addio di Ibrahimovic.

OMNISPORT | 18-08-2020 15:30