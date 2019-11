Mercato Milan: rivoluzione sulle fasce, a gennaio nuovi terzini

Il mercato di riparazione inizia tra poco più di un mese, e il Milan si prepara a una brusca svolta per quanto riguarda il reparto terzini. Ad inizio stagione Marco Giampaolo era partito con Davide Calabria e Ricardo Rodriguez titolari: ora entrambi sono stati retroscessi allo status di riserva, superati nelle gerarchie da Andrea Conti a destra e da Theo Hernandez a sinistra.

Il Diavolo li ha messi entrambi nella lista dei giocatori che a gennaio potrebbero essere ceduti altrove per trovare spazio e rilanciarsi. Calabria, secondo quanto riporta Tuttosport, piace soprattutto ad alcuni club spagnoli, tra cui il Siviglia: un suo arrivo garantirebbe una plusvalenza secca, considerato che il giocatore è un prodotto del vivaio rossonero.

Per quanto riguarda Rodriguez, le società interessate spaziano dall'Everton in Premier League, allo Schalke 04 e al Borussia Dortmund in Bundesliga.

Al loro posto, Boban e Maldini stanno compilando con Pioli una lista di nomi, tra cui spiccano quelli di Zeki Celik, 22enne terzino destro turco del Lille, e di Djibril Sidibé, 27enne esterno francese dell'Everton in prestito dal Monaco e in scadenza a giugno.

Per quanto riguarda il difensore centrale, in pole c'è sempre Demiral, sceso nelle gerarchie di Sarri alla Juventus. Il prezzo del cartellino del giocatore è fissato a 35 milioni di euro, ma il centrale turco potrebbe trasferirsi a Milano nell'ambito di un'operazione che porterebbe Gigio Donnarumma in bianconero il prossimo giugno. Lo riporta calciomercato.it.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 10:54