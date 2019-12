Mercato Milan: rossoneri stufi di Ibra, assalto a un nuovo bomber

Il Milan è pronto ad un gennaio di fuoco. Tanta la voglia del club rossonero di mettere a segno colpi importanti sul mercato. In particolare, il Diavolo sarebbe alla ricerca di un forte attaccante e di un centrocampista di qualità internazionale.

Per l'attacco, il nome di Zlatan Ibrahimovic inizia a dissolversi. Più trascorrono i giorni e meno solo le speranze di vedere il 38enne svedese nuovamente con la casacca del Milan. In realtà, i rossoneri avrebbero già un'alternativa.

Il nome caldo sarebbe quello di Erling Braut Haaland, stella del Salisburgo. L'attaccante norvegese, classe 2000, sta impressionando tutti. Ad oggi ha segnato 28 gol stagionali, di cui ben otto in Champions League.

Il gioiello del Salisburgo non piacerebbe solo al Milan. Sulle sue tracce ci sarebbero tanti club europei. Dal Borussia Dortmund al Manchester United, passando anche per la Juventus che ci starebbe facendo un pensierino.

Il Diavolo sarebbe al lavoro per individuare anche un centrocampista capace di elevare il tasso qualitativo della rosa attuale. Oltre all'uruguaiano dei Gunners Lucas Torreira (cercato anche dal Napoli), attenzione al nome di Granit Xhaka, 27enne centrocampista svizzero, anch'egli di proprietà dell'Arsenal.

Un occhio agli acquisti, un altro alle cessioni. Probabile l'addio di Ricardo Rodriguez. L'esterno svizzero, chiuso da Theo Hernandez, dovrebbe lasciare i rossoneri a gennaio. Piacerebbe al Napoli di Rino Gattuso e a club come Borussia Dortmund e Fenerbahce.

Il duo Boban-Maldini è costantemente al lavoro per mettere a segno i colpi giusto per permettere a Stefano Pioli di poter lottare per un posto in Champions League, vero obiettivo della stagione dei rossoneri.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 10:05