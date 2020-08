Mercato Milan, Schira fissa il prezzo dell'accordo

Quello che doveva essere un matrimonio duraturo e felice sembra essere diventato un rapporto da terapia di coppia. Milan e Zlatan Ibrahimovic featuring Mino Raiola al momento non stanno trovando l’accordo per proseguire la loro “unione” sportiva. Sui social molti tifosi rossonero appaiono allarmati, a confortarli ci ha pensato l’esperto di mercato Nicolò Schira.

Ibrahimovic-Milan, rinnovo in alto mare

Parafrasando le recenti immagini delle vacanze di Ibra col suo yacht sul mare, in molti, siti e giornali, hanno titolato così “rinnovo in alto mare” le ultime notizie sulla distanza tra offerta e richiesta tra Zlatan e il club rossonero. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l’amministratore delegato Ivan Gazidis si è visto recapitare da Mino Raiola una richiesta molto importante, da top player, per la permanenza della punta di Malmoe a Milano. La Gazzetta si è spinta più avanti parlando chiaramente di una richiesta di 7,5 milioni di euro netti a stagione che sistemerebbe Zlatan anche sul podio degli ingaggi dell’intera Serie A dietro l’irraggiungibile Ronaldo (31 milioni netti), seguito da un altro bianconero, De Ligt (8 più bonus).

Milan-Ibra in stand by, Schira svela la cifra ok

Il Milan si sarebbe preso un po’ di tempo per capire meglio, magari guardarsi in giro e capire se ne valga la “spesa per l’impresa”. Se ne parlerà la prossima settimana, ma il 24 inizia il ritiro. A tranquillizzare i tifosi rossoneri ci ha pensato l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira che sul suo profilo Twitter ufficiale ha scritto: “Il Milan vuole ripartire da Ibrahimovic e Zlatan è felice in rossonero. Il resto sono normali schermaglie di una trattativa, dove sia Maldini sia Raiola hanno il medesimo obiettivo. A 6 milioni di ingaggio più premi (come c’era nell’opzione di rinnovo) la probabile soluzione“.

Tifosi Milan infastiditi da Ibra

Tra i commenti si legge, in generale sui social in questi giorni di tira e molla sulla trattativa, quanto la tiritera sul rinnovo di Ibrahimovic dia fastidio ai tifosi del Milan: “Ma si tanto é per un anno, diamogli quel che vuole basta che non rompa piú le balle e si possa passare agli altri colpi” scrive qualcuno come volersi togliere un dente che fa male; “fossi in lui giocherei gratis per la squadra che tanto dice di amare; e chi ammette “Il rinnovo a ibra arriverà come vorrà lui o più o meno… Perché il Milan 50 mln per un attaccante non te li può spendere…. Prossimo anno se raggiungi la CL può essere.. Cmq sia io avrei preso Aubameyang”.

SPORTEVAI | 16-08-2020 09:21