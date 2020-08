Mercato Milan, sgambetto all'Inter per il talento della Nazionale

Sembrava tutto fatto fino a pochi giorni fa, ma quello che sembrava un timido tentativo di disturbo potrebbe trasformarsi in un vero e proprio smacco ai rivali cittadini: il Milan, infatti, è pronto a ‘scippare’ all’Inter Sandro Tonali e a fargli vestire la casacca rossonera anziché quella nerazzurra nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, quello della dirigenza rossonera per arrivare al centrocampista (tra i convocati di Roberto Mancini per la Nations League) è un vero e proprio blitz, che può trovare terreno fertile viste le incertezze del patron delle rondinelle Massimo Cellino, mai particolarmente convinto dalle offerte nerazzurre.

L’idea del Milan è quella di un prestito oneroso da 10 milioni cui ne verrebbero aggiunti 25 (più 3 di bonus legati alle prestazioni) in caso di riscatto a fine stagione. Una formula che non convince appieno il presidente del Brescia, che vorrebbe trasformare il diritto di riscatto in obbligo, ma sulla quale c’è tempo per lavorare.

Il motivo del tentennamento dell’Inter, invece, è legato alla volontà della dirigenza, su indicazione del tecnico Antonio Conte, di virare sull’esperienza di Arturo Vidal. La trattativa con il Barcellona è lunga e logorante, e l’impressione è che da essa dipenderà anche la decisione finale su Tonali. Ma, visto il pressing del Milan, rischia di diventare troppo tardi.

Non c’è solo Tonali, comunque, nei piani del Milan: la dirigenza ha infatti promesso a Stefano Pioli la presenza di quattro centrocampisti centrali in rosa, per affrontare senza affanni il doppio impegno campionato-Europa League. Due sono già in rosa, Bennacer e Kessie, gli altri due arriveranno dal mercato: uno è, secondo l’idea della dirigenza, proprio Tonali, l’altro è il cavallo di ritorno Bakayoko.

Se per Tonali la strada è ancora lunga, per Bakayoko sembra invece sulla via giusta la trattativa per il ritorno a Milanello: il franco-ivoriano è considerato un esubero dal Chelsea, che vuole liberarsi del suo stipendio e sta discutendo da giorni con i dirigenti rossoneri. Mancano davvero soltanto i dettagli.

OMNISPORT | 28-08-2020 11:39