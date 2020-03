Mercato Milan: spuntano due nomi per l'attacco

Il Milan si prepara all’ennesima rivoluzione degli ultimi anni: i rossoneri sono ad un passo dall’ingaggiare Ralf Rangnick. Il cambio in panchina provocherà inevitabilmente anche dei cambi di programma per quanto riguarda il calciomercato.

A fortissimo rischio, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono Zlatan Ibrahimovic, Gigio Donnarumma e Ante Rebic, il cui riscatto con l’Eintracht Francoforte è in bilico. In particolare i rossoneri sono già al lavoro per trovare un sostituto allo svedese.

Ivan Gazidis ha individuato in Timo Werner il sostituto ideale e. In passato l’attaccante del Lipsia ha aperto ad un trasferimento: “Non so ancora un calciatore di livello internazionale. Se voglio diventare un grande campione – ha dichiarato a Die Welt – probabilmente dovrò giocare in un club diverso. Anche Naby Keita non si è pienamente affermato con noi, ma potrebbe raggiungere il top con il Liverpool. Il mio futuro? Ho ancora 4 o 5 anni per imparare e diventare un giocatore mondiale”.

Il ventitreenne è però seguito con molto interesse anche dal Manchester United ed ha una valutazione non inferiore ai sessanta milioni di euro. I rapporti con Rangnick potrebbero essere determinanti.

L’arrivo del giovane potrebbe non precludere l’ingaggio di Daniel Sturridge: il centravanti inglese è stato sondato dal Milan anche nelle passate stagioni ma in estate potrebbe esserci l’affondo. Il Trabzonspor ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con il classe 1989, che era arrivato la scorsa estate firmando un contratto biennale. In Turchia ha messo insieme 16 presenze con 7 reti.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 17:54