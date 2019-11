Mercato Milan: svendita totale per arrivare a Ibrahimovic

Dopo il suo epico annuncio, Zlatan Ibrahimovic è sulla bocca di tutti. Conclusa la sua avventura in MLS, il 38enne attaccante deve ora decidere cosa fare. Tantissime le ipotesi sul tavolo, anche quella del ritiro. Diversi i club che sognano di averlo in rosa, soprattutto italiani. Dal Bologna alla Roma, passando dal Napoli e, ovviamente, dal Milan. Il Diavolo, alle prese con un attacco in crisi nera, farebbe carte false per riavere il bomber svedese.

Per arrivare a Re Zlatan, la dirigenza rossonera sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione. Tanti i giocatori che potrebbero, durante la finestra invernale di mercato, lasciare Milano, così da permettere al Diavolo di incassare soldi freschi da reinvestire sullo svedese e non solo.

In particolare, sarebbero quattro i giocatori rossoneri non certi di restare fino al termine della stagione in corso. Il primo risponde al nome di Frank Kessié. L’ivoriano, 22 anni, sta attraversando un momento delicato ed è molto apprezzato all’estero. Potrebbe valere molto a livello economico.

In uscita anche Fabio Borini e Ricardo Rodriguez. Entrambi faticano a trovare spazio in campo e potrebbero cambiare aria per avere la chance di giocare con più continuità. Il Milan attende proposte interessanti.

Da capire anche la posizione di Krzysztof Piatek. Il polacco si sta eclissando e sembra non convincere più Stefano Pioli. Davanti ad un’offerta congrua, magari dall’estero, potrebbe fare le valigie già a gennaio.

Il Milan punta a racimolare almeno 50 milioni di euro, tutti da reinvestire sul mercato (così da non avere ulteriori problemi con il Fair Play finanziario). Il primo obiettivo sarebbe accontentare, economicamente, Zlatan Ibrahimovic (quattro milioni per sei mesi, almeno così si vocifera).

Non dovesse concretizzarsi il sogno Zlatan Ibrahimovic, attenzione anche alla pista che porta a Moise Kean. Diversi media inglesi confermano che il Diavolo sarebbe interessato al giovane talento ex Juventus, attualmente all’Everton (dove non sta convincendo). Il Milan lo voleva già in estate.

