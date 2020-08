Mercato Milan, svolta per Ibrahimovic: la mossa dei rossoneri

Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan: non è più una questione di se, ma di quando arriverà la firma. Nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni, è atteso il sì dell’attaccante svedese all’ultima proposta del Diavolo. I rossoneri si sono decisi a fare uno sforzo, arrivando fino a 5 milioni di euro netti all’anno più un milione di bonus facilmente raggiungibile, e non più legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Lo riporta Sportmediaset.

Ibrahimovic ha apprezzato lo sforzo del club e di Elliott per arrivare ad un’intesa, fortemente voluta da Paolo Maldini e dallo stesso Stefano Pioli, che giudica imprescindibile il rinnovo del giocatore per la rosa rossonera, e l’accordo è ora più vicino.

I dettagli sono ancora da definire ma da casa Milan filtra ottimismo: l’obiettivo è chiudere prima del weekend, in tempo per il raduno in programma a Milanello lunedì prossimo. Il sospirato prolungamento della punta di Malmoe sbloccherà finalmente il mercato del Diavolo, partito al rallentatore proprio per la questione del rinnovo del giocatore con la maglia numero 21.

Ibrahimovic dal suo arrivo a gennaio ha rialzato la squadra, trascinata fino al sesto posto in classifica, segnando 11 reti in 20 presenze.

In una intervista alla Gazzetta dello Sport, Ralf Rangnick, molto vicino al Milan prima della riconferma di Pioli, ha espresso il suo parere sul rinnovo dello svedese, confermando che in caso di un suo arrivo ne avrebbe sicuramente fatto a meno: “Lavoro alla crescita, e i giovani imparano molto più in fretta. Non è nel mio stile insistere su giocatori di 38 anni, non perché non siano abbastanza bravi, e Ibra certamente lo è, ma perché preferisco creare valore, sviluppare il talento. Per me ha poco senso puntare su Ibra o Kjaer, ma è la mia idea, né giusta né sbagliata, semplicemente diversa. Quando Ibra ha detto di non conoscermi non aveva torto, perché anch’io non lo conosco personalmente, non avendoci mai parlato”.

OMNISPORT | 20-08-2020 16:38