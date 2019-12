Mercato Milan, svolta vicina per Ibrahimovic

Il colpo da assorbire è duro, ma l’imminente apertura del mercato di gennaio può essere un utile motivo di consolazione. La Serie A è andata ufficialmente in vacanza fino al 5 gennaio e tra i temi di discussione durante la pausa natalizia c’è la crisi del Milan, tornata d’attualità dopo il crollo in casa dell’Atalanta.

Il 5-0 subito alla Gewiss Arena non ha messo in discussione la posizione di Stefano Pioli, ma sembra aver portato ad un’accelerazione sul fronte mercato, in particolare per il nome più atteso dai tifosi rossoneri, quello di Zlatan Ibrahimovic. Ma non solo.

Secondo quanto filtra dall’area sportiva del club, infatti, i segnali sul ritorno in rossonero del fuoriclasse svedese sono positivi. L’umiliazione subita a Bergamo non avrebbe quindi aumentato i dubbi nella mente di Ibra, ma semmai lo avrebbe convinto ulteriormente di poter essere utile alla causa di questo Milan.

Un ulteriore assist ai rossoneri potrebbe averlo fornito anche Carlo Ancelotti, che durante la conferenza stampa di presentazione da allenatore dell’Everton ha parlato di Ibrahimovic, già allenato al Paris Saint-Germain, affermando di aspettare il suo arrivo, “ma non da calciatore”. Una doccia fredda per Zlatan, ma non troppo, visto che il ritorno al Milan sette anni dopo la cessione al Psg sembra essere l’unica alternativa in piedi oltre all’addio al calcio.

La proprietà del Milan, l’ad Ivan Gazidis e l’area sportiva, in particolar modo Zvonimir Boban, non si sono fatti scoraggiare dalla pesante sconfitta contro i nerazzurri, né pensano che la lunga inattività di Ibrahimovic, che non gioca una partita dal 25 ottobre, possa rappresentare un ostacolo.

In parallelo prosegue la trattativa con il Barcellona per arrivare a Jean-Clair Todibo: qui bisogna però trovare l’accordo sulla formula del trasferimento che avverrà in prestito: il Milan punta sul diritto di riscatto, i catalani non disdegnano l’obbligo, ma su cifre alte.



SPORTAL.IT | 23-12-2019 22:27