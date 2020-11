Mercato Milan: tocca a Donnarumma e Calhanoglu

Grazie alla pausa per gli impegni delle nazionali, in casa Milan ci si sta concentrando su due questioni molto attuali, ovvero i rinnovi di contratto di Gigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, due colonne della squadra rossonera.

Il contratto del portiere classe 1999 è in scadenza a giugno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la fumata bianca sarebbe piuttosto vicina. Le parti sarebbero prossime ad un accordo totale.

Il Milan avrebbe messo sul piatto una proposta economica importante, pari a 6,5 milioni di euro, netti, a stagione. Mino Raiola, agente di Gigio Donnarumma, avrebbe chiesto 7,5 milioni di stipendio annuo. Intesa vicina.

Il problema sarebbe legato alla clausola rescissoria. La società rossonera non vorrebbe inserirla mentre l’entourage del giocatore spingerebbe per avere una clausola ben definita nel nuovo contratto. Mino Raiola, inoltre, vorrebbe la conferma di entrambi i portieri Donnarumma.

Ottimismo sul fronte Gigio Donnarumma, preoccupazione per quanto riguarda la permanenza in rossonero di Hakan Calhanoglu. Il turco ha il contratto a fine stagione. La richiesta avanzata dall’entourage del fantasista sarebbe decisamente alta.

Paolo Maldini ha ribadito di voler trattenere entrambi i giocatori ma non sarà facile trovare l’accordo per non lasciar scappare Hakan Calhanoglu a parametro zero. Il turco ha tanti estimatori, soprattutto in Bundesliga.

Inoltre, Brahim Diaz sta bruciando le tappe e potrebbe anche essere il sostituto di Hakan Calhanoglu nel Milan che verrà. da ricordare che Brahim Diaz è arrivato al Diavolo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

