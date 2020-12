Mercato Milan: troppi gol subiti, si cerca un difensore centrale

In una macchina quasi perfetta come quella del Milan, che non perde da 24 partite in campionato, la striscia più lunga da 27 anni a questa parte, un piccolo allarme riguarda la difesa. Nelle ultime due partite contro Genoa e Parma i rossoneri hanno subito 4 gol complessivi e in tutte le 12 partite di campionato ne hanno incassati 13 dopo che nelle prime tre giornate avevano fatto rimanere inviolata la propria porta, dato che contrasta nettamente con quello che vede la squadra segnare almeno due gol da ben 14 partite.

Inoltre ci sono gli infortuni di Kjaer e Gabbia, per giunta Musacchio e Duarte sembrano non rientrare nei piani di Pioli, Romagnoli non è quello dello scorso campionato e Kalulu, giovanissimo, necessita di tempo per inserirsi nei meccanismi. Ecco quindi diventare fondamentale trovare un nuovo difensore centrale nel mercato invernale, rimediando a un buco che c’era stato in estate, quando non si era avuta l’opportunità di accaparrarsi l’uomo giusto.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati giustamente lodati per l’ultimo mercato estivo, che ha portato elementi del calibro di Brahim Diaz, Tonali e in particolare Hauge, inoltre sembra esserci l’accordo per il rinnovo di Calhanoglu. Ora però manca il fiore all’occhiello per la retroguardia rossonera. Pianeta Milan fa tre nomi, tutti e tre classe 2000: Matteo Lovato, di proprietà del Verona; Ozan Kabak, turco dello Schalke 04; ma soprattutto Mohamed Simakan, francese dello Strasburgo che oltre a essere impiegato come centrale può fare anche il terzino destro.

Il ragazzo transalpino avrebbe già trovato un accordo col Milan per un contratto fino al 2025 ma in estate gli alsaziani avevano rifiutato i 13 milioni di euro offerti dal Diavolo chiedendone 20. Tuttavia, con lo Strasburgo che lotta per non retrocedere, i francesi forse potrebbero anche accettare 15 milioni per la cessione del difensore. Ma la pista Kabak è comunque ancora aperta e il Milan è sempre pronto a provarci.

OMNISPORT | 17-12-2020 15:58