Mercato Milan: ultima chiamata per i rebus Piatek e Suso

Il Milan si appresta a sfida la Spal. In palio un posto nei quarti di Coppa Italia. Stefano Pioli ha confermato come il Diavolo tenga particolarmente a questa manifestazione che, se vinta, apre le porte dell’Europa League.

Contro la squadra di Leonardo Semplici, il Milan dovrebbe proporre una formazione rivista rispetto alle ultime uscite. Con Zlatan Ibrahimovic probabile panchinaro, in attacco ci sarà Krzysztof Piatek. Per l’attaccante polacco potrebbe essere l’ultima chance di convincere il Diavolo a tenerlo.

Tantissimi i club sulle tracce dell’ex centravanti del Genoa. Oltre al Tottenham (a caccia del sostituto dell’infortunato Harry Kane), anche Aston Villa, Bayer Leverkusen e West Ham sarebbero sulle sue tracce. La società rossonera lo valuta non meno di 30 milioni di euro.

Da capire anche il futuro di Suso. Lo spagnolo sta attraversando un momento difficile. Il Milan attende offerte dai 25 milioni di euro in su. Siviglia, Valencia e Getafe ci starebbero pensando ma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto.

Stefano Pioli sembra intenzionato a dare, ad entrambi, ancora un’occasione per dimostrare di avere il carattere giusto per far parte del Milan. Il pubblico di San Siro pare aver già preso la sua decisione ma tutto potrebbe cambiare se dovessero iniziare ad ingranare.

Intanto il Diavolo si sta concentrando sul fronte cessioni. Nelle prossime ore potrebbe lasciare Milano anche Ricardo Rodriguez. Il PSV pare intenzionato a fare sul serio. Si parla di un accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro.

Anche il futuro di Lucas Biglia potrebbe essere lontano dal Milan. Il 33enne argentino piacerebbe, secondo AS, al Celta Vigo. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con i rossoneri a giugno. Il Diavolo attende offerte concrete.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 09:53