Mercato Milan: ultimo tentativo per Zlatan Ibrahimovic

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic diventa una corsa contro il tempo. L’ottimismo delle scorse settimane, seguito alla conferma di Stefano Pioli, è svanito, e ora l’attaccante svedese è decisamente più lontano dal Milan.

La squadra si riunirà a Milanello per l’inizio del ritiro il prossimo lunedì, e i vertici del club rossonero hanno dato mandato di chiudere in un modo o nell’altro la trattativa per il prolungamento del contratto della punta entro questo venerdì, così che il giocatore possa essere presente alla ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione. Se arriverà la fumata nera, gli uomini mercato dovranno mettersi di corsa alla ricerca di una punta.

La distanza tra le due parti resta invariata, riporta la Gazzetta dello Sport. L’agente Mino Raiola ha chiesto un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione, il Diavolo non si smuove da 5 milioni, ma offre bonus vari che permetterebbero all’ex Inter e Juventus di avvicinarsi a guadagnare 6 milioni l’anno. Una cifra che Elliott considera molto importante, e che non verrà alzata perché ritiene di aver fatto tutto il possibile.

Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara sperano così in un ripensamento del giocatore e del suo entourage, e aspettano una risposta entro i prossimi giorni. Pioli da giorni ripete che la presenza di Ibrahimovic in rosa è fondamentale, sia per il campo sia per lo spogliatoio.

Intanto un piccolo indizio arriva dalla presentazione della nuova terza maglia del club: nel video ufficiale, diffuso dalla società attraverso i propri canali social, compare anche lo svedese, al fianco di Simon Kjaer, Samu Castillejo e Ante Rebic.

OMNISPORT | 17-08-2020 10:10