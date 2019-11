Mercato Milan: un big saluta, un altro arriva

Ritrovata, con fatica, la vittoria nella delicata sfida contro la Spal, la dirigenza rossonera pensa a come migliorare la rosa, attualmente a disposizione di Stefano Pioli, durante il mercato invernale. Causa paletti del Fair Play Finanziario, i rossoneri devono, prima di acquistare, cedere qualcuno. Al momento, sarebbero due i nomi più gettonati per lasciare il Diavolo, ovvero Suso e Gigio Donnarumma.

Il primo, contro la Spal, è passato dai fischi agli applausi. Il talento dello spagnolo non si discute ma, davanti ad un’offerta importante, la dirigenza rossonera potrebbe anche decidere di farne a meno. Fiorentina e Siviglia sarebbero alla finestra, pronte a farsi avanti, nel caso il Milan dovesse aprire, in maniera chiara, alla cessione del fantasista.

Attenzione anche al portiere classe 1999. Nonostante la giovanissima età, Gianluigi Donnarumma fa gola a tanti club e i problemi legati al rinnovo di contratto con Mino Raiola, agente del giocatore, fanno pensare ad un futuro ancora in bilico. Anche in questo caso, davanti ad una super offerta, difficilmente il Milan potrebbe trattenere la sua giovane stella.

Un big in uscita per provare a portare a Milano un grandissimo giocatore. Il nome più caldo sarebbe quello di Ivan Rakitic. Il croato, al momento, sta faticando a trovare spazio nel Barcellona e potrebbe, quindi, pensare di rimettersi in gioco altrove.

Il contratto del centrocampista croato con i blaugrana scadrà nel giugno del 2021. Oltre al Milan, attenzione anche all’Inter che starebbe flirtando anche con Arturo Vidal, altro blaugrana che non ha lo spazio che vorrebbe.

L’eventuale arrivo di Ivan Rakitic al Diavolo farebbe la gioia di Stefano Pioli. Un centrocampista delle sue qualità farebbe comodo ad una squadra che continua ad avere grossi problemi a livello di costruzione del gioco.

Un fatto è certo: il Milan non ha nessuna intenzione di restare fermo durante la finestra invernale e punta a sfruttare tutte le opportunità che avrà a disposizione. Tuttavia, servirà il sacrificio di un giocatore importante.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 09:58