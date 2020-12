Mercato Milan: un top player non rinnova, via a giugno

Hakan Calhanoglu verso l’addio al Milan il prossimo giugno. Secondo le ultime indiscrezioni il centrocampista turco in scadenza nel giugno del 2021 non ha ancora trovato l’accordo con il club rossonero, e difficilmente lo troverà in futuro. L’ex Bayer non si sposta dalla richiesta di 7 milioni di euro a stagione bonus compresi, troppi per la dirigenza del Diavolo che non vuole sforare il tetto dei budget.

Una partenza anticipata è in ogni caso esclusa dai rumors: il giocatore in caso di definitiva fumata nera saluterà i rossoneri il prossimi giugno, a parametro zero. Sulle sue tracce si sono già messi molti club di primissimo piano come Psg e Manchester United, pronti a fare la loro mossa dal primo gennaio, quando a sei mesi dal termine del contratto agli agenti del giocatore sarà permesso di contattare altre società.

Calhanoglu nonostante la difficile situazione contrattuale continua ad offrire prestazioni di alto livello ed è un titolare insostituibile per Stefano Pioli.

Novità più positive arrivano dagli altri giocatori in scadenza: Zlatan Ibrahimovic deciderà di prolungare un altro anno la sua carriera solo la prossima primavera, con assoluta serenità, mentre Gigio Donnarumma ha invece confermato la sua volontà di restare a Milanello ed è pronto a chiudere entro gennaio.

OMNISPORT | 06-12-2020 14:30