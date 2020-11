Mercato Milan, una colonna può finire in Premier

Le soste di campionato, si sa, portano aggiornamenti di mercato, in particolare quando la sessione successiva di trasferimenti è piuttosto vicina.

Per il Milan, allora, arrivano notizie buone e meno buone da varie parti d’Europa, non solo sul delicato tema dei rinnovi illustri, quelli di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu.

Se, secondo quanto riportato da Sport Bild, lo Schalke 04 ha fissato a 25 milioni il prezzo per la cessione di Ozan Kabak, talentuoso centrale difensivo turco che i rossoneri avevano trattato invano a settembre.

Una cifra sicuramente elevata pensando a gennaio, quando il Milan dovrà colmare il reparto con un centrale in grado di dare il cambio a Romagnoli e Kjaer, ma che potrà diventare fattibile in estate, magari grazie ai denari in arrivo dall’Uefa per il ritorno in Champions League. La società tiene comunque d’occhio anche Nikola Milenkovic, altro vecchio obiettivo, destinato a svincolarsi a giugno dalla Fiorentina.

Passando al centrocampo Mátyás Esterházy, agente di Dominik Szoboszlai, ha smentito seccamente che il proprio assistito pensi a lasciare l’Austria già a metà stagione.

Del resto, anche in questo caso si tratta di un affare non impostabile per il mercato invernale, bensì di uno dei possibili colpi ad effetto per la prossima stagione. Tuttavia l’elevato rendimento dei giocatori di Pioli mette in guardia anche sul fatto che siano altri top club esteri a puntare i pezzi pregiati della rosa rossonera.

Come Franck Kessié, che secondo il portale ‘Hammers News’ è tornato nel mirino del West Ham. Il centrocampista ivoriano era stato seguito a lungo dai londinesi nell’estate 2019 e nell’ultima sessione di mercato, quando però il rendimento del giocatore era già tornato su livelli tali da convincere il Milan a non ascoltare eventuali offerte. Per non perdere l’ex atalantino dovrà però decollare la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: l’obiettivo è evitare di arrivare troppo vicini a quella data.

OMNISPORT | 12-11-2020 22:27