Mercato Milan: via il più contestato, fissati i nuovi obiettivi

Dopo i fischi presi a San Siro anche alla lettura delle formazioni della partita di Coppa Italia fra Milan e Torino, Suso ha definitivamente lasciato il club rossonero per approdare al Siviglia, club attualmente terzo in classifica nel campionato spagnolo. Per lui trasferimento in prestito, con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni in caso di qualificazione degli andalusi alla prossima edizione della Champions League.

Sbarcato nel pomeriggio di mercoledì nel capoluogo dell’Andalusia, Suso è pronto ad effettuare le visite mediche di rito prima di aggregarsi alla squadra allenata da Julen Lopetegui. Il 26enne torna quindi in Spagna, dove in realtà non ha giocato molto in precedenza: dopo essersi formato nelle giovanili del Cadice, era infatti stato prelevato a neanche 17 anni dal Liverpool, club che lo ha formato prima del trasferimento al Milan.

Lo spagnolo non è l’unico big in uscita dal club di via Aldo Rossi: anche Krzysztof Piatek ha le valigie in mano a poco più di un anno dall’arrivo a Milanello. Il Tottenham lo vorrebbe in prestito per sostituire l’infortunato Harry Kane, ma nelle ultime ore sul tavolo della dirigenza rossonera è arrivata anche un’offerta da parte dell’Hertha Berlino.

Altro sicuro partente è il terzino Ricardo Rodriguez, ma la trattativa col Napoli pare essersi arenata: lo svizzero, in ogni caso, resterà molto difficilmente a Milano, essendo definitivamente uscito dal progetto tecnico di Stefano Pioli.

Con la questione cessioni ormai quasi in archivio, Paolo Maldini e Zvonimir Boban possono concentrarsi sui nuovi obiettivi: il nome più caldo è quello del belga Alexis Saelemaekers, esterno destro dell’Anderlecht classe 1999, ma si sonda il terreno anche per un suo connazionale, Adnan Januzaj, attualmente sotto contratto con la Real Sociedad.

I rossoneri quindi continuano a concentrarsi sul mercato internazionale per rinnovare una squadra attualmente in ripresa grazie ai risultati positivi in campionato e Coppa Italia.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 16:56