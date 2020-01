Mercato Milan: via un big, arriva un colpo per reparto

Giorni frenetici per il Milan, alla ricerca di rinforzi per aumentare il livello della rosa a disposizione di Stefano Pioli e puntare alla qualificazione alle coppe europee. Boban e Maldini sono al lavoro per la cessione di uno tra Paquetà, Piatek, Suso o Kessie per sbloccare il mercato in entrata. Soprattutto lo spagnolo sembra avere la valigia in mano: avrebbe dato il suo assenso al trasferimento al Siviglia.

Gli uomini di mercato hanno individuato diversi profili per il mercato in entrata: il Diavolo resta in pole per Dani Olmo, jolly d'attacco della Dinamo Zagabria che farebbe molto comodo a Zlatan Ibrahimovic e compagni. Il Milan non vuole andare oltre l'offerta da 25 milioni di euro, i croati chiedono di più e hanno già detto no a proposte importanti di Wolverhampton e Lipsia.

Per la difesa le indiscrezioni parlano di un contatto con il centrale del Bayern Monaco Jerome Boateng. L'esperto nazionale tedesco avrebbe ricevuto un sondaggio da parte della dirigenza rossonera, che lo vorrebbe prelevare in prestito.

Occhi puntati anche sul difensore del Saint Etienne Wesley Fofana: centrale di origini maliane, è anche nel mirino dell'Atalanta. Ha un contratto in scadenza nel 2021 e il suo valore di mercato è di circa 5 milioni di euro.

Un altro nome spuntato nelle ultime ore è quello di Jean Marcelin, giovane promessa del calcio francese, un classe 2000 che attualmente milita nell'Auxerre in Ligue 2. Anche in questo caso si attendono novità sul fronte uscite per poter investire.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 09:35