Mercato Milan: vicino il rinnovo di Donnarumma

I tifosi del Milan non aspettano altro. Vogliono il rinnovo del contratto di Donnarumma, in scadenza al termine della stagione in corso. Il portiere classe 1999sta bruciando le tappe e macinando record su record.

E’ trascorsa una vita, sportivamente parlando, dal suo esordio con il Milan in Serie A: stagione 2015/16, vittoria contro il Sassuolo (2-1, gol di Berardi per i neroverdi). Il suo amore per il Diavolo è cresciuto tantissimo in questi anni. La sua volontà pare destinata a fare la differenza. Si sente rossonero e l’agente Raiola lo sa perfettamente.

OMNISPORT | 28-02-2021 09:08