Mercato Napoli, colpo di scena in vista per due big

In casa Napoli quello del 2019 sarà ricordato come un Natale di attesa. Attesa che la squadra si riprenda dopo il pessimo inizio di stagione culminato con l’esonero di Carlo Ancelotti e attesa affinché si stemperi la tensione tra società e squadra dopo l’azione legale del presidente Aurelio De Laurentiis nei confronti dei giocatori rei di aver interrotto autonomamente lo scorso 4 novembre il ritiro imposto dalla società dopo la sconfitta contro la Roma. E da questo punto di vista, qualcosa sembra muoversi.

Dopo il disgelo della festa di Natale, e dopo i primi passi verso la pace coincisi con l’accettazione da parte della quasi totalità della rosa dell’arbitro designato dalla società per la causa in tribunale, ora si fa largo l’ipotesi che due dei senatori della squadra, nonché tra i leader della “protesta dell’ammutinamento”, possano prolungare a sorpresa i rispettivi contratti in scadenza. Si tratta di Dries Mertens e di Allan.

Il futuro dell’attaccante belga è in bilico da tempo, per le proposte dalla Cina, ma non solo. Anche l’Inter lo acquisterebbe volentieri e ora si è fatto sotto pure il Borussia Dortmund. De Laurentiis però si terrebbe volentieri il bomber avviato a battere ogni record in fatto di prolificità in maglia azzurra e lo stesso Mertens, come riportato dal 'Corriere dello Sport', considera la permanenza a Napoli come la prima scelta.

La società avrebbe offerto un biennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus e la discussione verterebbe proprio sui bonus. In caso di fumata nera non si esclude il divorzio già a gennaio.

Diversa la situazione di Allan: il brasiliano, scottato insieme alla famiglia anche dai recenti furti alla propria abitazione, dovrà prima chiarire il pesante screzio con il figlio del presidente De Laurentiis, Edoardo, ma non ha chiuso al rinnovo del contratto la cui scadenza è comunque lontana, nel giugno 2023, dopo il prolungamento del settembre 2018.

SPORTAL.IT | 21-12-2019 10:27