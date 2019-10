Mercato Napoli: De Laurentiis fa un annuncio esplosivo

Aurelio De Laurentiis vuole Zlatan Ibrahimovic. Il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del pranzo Uefa con la dirigenza del Salisburgo, a poche ore dal match di Champions League, e ha rivelato le sue intenzioni ai giornalisti presenti: "Ibra al Napoli? È un amico, l'ho conosciuto non da calciatore a Los Angeles, eravamo nello stesso albergo. L'ho invitato a cena con moglie e figli e passato una serata strepitosa. Sul campo sembra uno, mentre in libertà è un'altra persona. Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione, dipende da lui. Se ne parla da qualche mese", sono le parole riportate da calciomercato.com.

Ibrahimovic pochi giorni fa aveva effettivamente aperto a un'esperienza sotto il Vesuvio: "Ho apprezzato l’ultimo documentario dedicato a Maradona, nessuno è come lui. Ecco, vedendo l’amore di quella città mi verrebbe quasi la voglia di provare un'esperienza al Napoli: sarebbe fantastico replicare ciò che fece Diego".

"Non sto dicendo che andrò là, la decisione finale dipenderà da vari aspetti, ma quella è una piazza che crea entusiasmo: con me il San Paolo sarebbe pieno ogni domenica. E poi c’è Ancelotti, un grande", erano state le parole dello svedese.

De Laurentiis ha parlato anche dei rinnovi di Callejon e Mertens: "Ho fatto loro una proposta di allungamento del contratto, per me sono pagati per l'età che hanno: se vogliono andare altrove per più soldi non mi opporrò, ho detto loro che gli riconosco lo stesso stipendio attuale. Hanno due ruoli diversi e trattamenti diversi, ne riparleremo".

L'era Ancelotti: "Non mi aspettavo nulla di più perché quando nell'arco di 18 mesi prendi 12 calciatori nuovi devi farli ambientare. Quando leggo che Lozano non è forte mi faccio una risata. Viene da unaltro calcio e deve conoscere allenatore, compagni e tanto altro".

Sulla Figc: "Dobbiamo avere più potere nel Consiglio Federale, almeno nelle decisioni che riguardano la Serie A visto che la nostra Lega è quella che finanzia tutto il calcio italiano".

SPORTAL.IT | 23-10-2019 13:37