Mercato Napoli: Gattuso vuole due top player del Milan

Milan e Napoli potrebbero entrare in contatto per alcune possibili operazioni di mercato da effettuare al termine della stagione. Da giorni si parla di un interessamento dei rossoneri per l’attaccante belga Dries Mertens, in scadenza di contratto con la società campana: secondo quanto riporta 7 Gold, Gennaro Gattuso vorrebbe sostituirlo proprio con un top player del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

Il rinnovo di contratto della punta svedese con il Diavolo è a forte rischio, e potrebbe approfittarne il club campano, pronto ad ingaggiarlo a parametro zero se non dovesse arrivare l’accordo.

Ibrahimovic era stato accostato al club di De Laurentiis anche negli ultimi mesi del 2019: il giocatore era stato contattato da Ancelotti, ma l’esonero del tecnico di Reggiolo lo aveva spinto a scegliere di tornare in rossonero.

Il Napoli ha messo inoltre gli occhi su un altro elemento importante del Milan: Franck Kessie, centrocampista ivoriano pupillo di Gennaro Gattuso.

Secondo indiscrezioni Ringhio avrebbe espressamente richiesto l’arrivo del giocatore, esploso sotto la sua gestione a Milano. Il Milan valuta l’ex Atalanta 25 milioni di euro circa: in caso di partenza di Allan, il primo candidato a sostituire il mediano brasiliano sarebbe lui.

SPORTAL.IT | 05-05-2020 12:00