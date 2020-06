Mercato Napoli: Giuntoli fa il punto su Milik e Mertens

Durante un intervista a Sky Sport il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato di Milik, che è nel mirino di Juventus e soprattutto Milan: "La nostra volontà è quella di trovare un accordo per il rinnovo. Ho sensazioni positive, ma parliamo di un attaccante giovane e capace: se non volesse rimanere andrà sicuramente sul mercato".

"La nostra priorità è lavorare sui rinnovi, in base a quello vedremo quali innesti fare – ha proseguito -. Se dovesse partire, cercheremo un altro attaccante di livello, vediamo se giovane o esperto. Naturalmente abbiamo già fatto alcuni sondaggi. Azmoun, Jovic, Everton o Osimhen? Sono tutti giocatori che ci piacciono molto".

Su Boga: "E' un esterno molto bravo, che farebbe comodo a tante grandi squadre oltre al Napoli. Abbiamo già offerto per lui? No comment..".

Dries Mertens sembra invece destinato a rimanere all'ombra del Vesuvio nonostante le offerte dell'Inter: "Secondo me non è mai stato davvero lontano dal Napoli. La paura di perderlo invece c'è sempre, come per tutti i grandi calciatori".

"Anche il rinnovo di Zielinski è vicino, mentre per Callejon stiamo aspettando: non ha ancora deciso, ma dopo tanti anni questa è casa sua e così come con Mertens c'è un rapporto di grande serenità. Sono due ragazzi che hanno dato tanto al Napoli, qualsiasi cosa sceglierà José non ci saranno problemi da qui a fine stagione".

Parole al miele anche per Gennaro Gattuso: "Abbiamo da subito apprezzato le doti tecniche e umane del mister. C'è la forte volontà di andare avanti con lui e stiamo progettando la squadra del futuro tutti insieme, per tornare a competere per lo scudetto. Il lavoro di Rino non solo è apprezzato dalla società, ma anche dai giocatori che si trovano molto bene nel suo 4-3-3 – ha concluso -. Chiaramente questo è un momento molto delicato, siamo tutti un po' scossi e il mio pensiero va a lui e ai suoi genitori dopo la scomparsa della sorella Francesca".

