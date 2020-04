Mercato Napoli: Giuntoli punta ad un grande ex

Il calcio si sta interrogando se ci siano le condizioni o meno per salvare la stagione in corso. Nel frattempo, i club stanno anche pensando a come rinforzarsi per la prossima annata. Tanto lavoro soprattutto a Napoli, dove c'è aria di rivoluzione.

Rino Gattuso, da quando si è seduto sulla panchina azzurra, ha tracciato un nuovo sentiero. La volontà del tecnico sarebbe quella di allestire una rosa ancor più competitiva, per tornare così a lottare per lo Scudetto e duellare con i migliori.

Da tempo, si parla del possibile addio di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, classe 1994, piacerebbe tantissimo al Milan, ormai quasi sicuro di perdere Zlatan Ibrahimovic. L'addio di Akadiusz Milik costringerà il Napoli a cercare un nuovo bomber.

In queste ultime ore si parla molto del possibile ritorno a Napoli di Edinson Cavani (al club partenopeo dal 2010 al 2012, 104 gol in 138 gare). Classe 1987, il Matador è in scadenza di contratto con il PSG e il rinnovo non pare un'opzione percorribile.

Il patron De Laurentiis ci starebbe pensando seriamente. Secondo il Tuttosport, il numero uno del Napoli sarebbe disposto a mettere sul piatto un contratto fino al giugno del 2023 a ben sette milioni di euro, netti, a stagione.

Edinson Cavani è stato accostato anche all'Atletico Madrid che, tuttavia, pare intenzionato a perseguire altre strade. L'opzione Napoli, al momento, pare la più interessante per l'uruguaiano, soprattutto se desidera restare ad altissimi livelli.

C'è anche chi continua a credere che Rino Gattuso proverà comunque a fare una chiacchierata con l'amico Zlatan Ibrahimovic, provando a fargli cambiare idea e sposare il progetto Napoli. Ipotesi piuttosto complicata.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 09:52