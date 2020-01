Mercato Napoli: in attesa di Lobotka si lavora alla difesa

Per risollevarsi dall'ottavo posto in classifica e tentare l'impresa con il Barcellona in Champoions League, il Napoli ha bisogno di un aiuto dal mercato.

Giuntoli sta lavorando per puntellare la difesa, parsa instabile in diverse occasioni e che ha incassato 22 gol in 17 gare di campionato. Il primo nome sulla lista è quello di Jan Vertonghen. Il centrale non rinnoverà con il Tottenham e il club che sembrava più interessato a lui, l'Ajax, non è disposto a garantirgli lo stesso stipendio che percepisce in Inghilterra. Il belga, cercato in estate anche dalla Roma, garantirebbe a Gattuso esperienza e fisicità, componenti che sono mancate soprattutto a Manolas in questa prima parte di stagione.

In attesa di novità sul fronte Vertonghen, continua la trattativa per Stanislav Lobotka. Lo slovacco sarebbe il primo rinforzo chiesto dall'ex timoniere del Milan per una mediana in crisi. Nella giornata di venerdì c'è stato un pranzo a Castelvolturno tra il direttore sportivo Giuntoli e gli agenti del centrocampista del Celta Vigo.

La distanza tra domanda e offerta si è notevolmente ridotta: ci sarebbero infatti solamente 3 milioni di euro di differenza da appianare con la proposta del Napoli che è salita a 17 milioni più 3 di bonus.

Sul fronte delle uscite il club dovrebbe salutare Mertens e Callejon. Il primo piace tantissimo all'Inter di Conte, alla ricerca di un vice Lukaku e che potrebbe tentare l'affondo considerate le difficoltà nell'ingaggiare Giroud, mentre lo spagnolo pare esser destinato alla Cina.

Da definire anche la posizione di Koulibaly: in caso di un'offerta economicamente molto importante, il presidente De Laurentiis potrebbe cederlo per investire in un attaccante di spessore (Llorente non ha soddisfatto). Insigne, che sembrava dovesse lasciare i compagni a gennaio, ha trovato un buon feeling con Gattuso e con ogni probabilità rimarrà all'ombra del Vesuvio in questa sessione.

