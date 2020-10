Mercato Napoli: Milan battuto, si chiude per un colpo a centrocampo

Il Napoli sorpassa il Milan per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, da tempo nel mirino dei rossoneri che sono alla ricerca di un vice Kessié, ha aperto al ritorno in Italia, ma al Napoli del suo ex mentore Gennaro Gattuso, con cui vuole tornare a lavorare.

La sessione di mercato è in chiusura e il club azzurro grazie al sì del giocatore può intavolare finalmente le trattative con il Chelsea. Secondo Tuttosport i Blues hanno aperto a un confronto: i campani spingono per un prestito oneroso a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto, resta l’ostacolo dell’ingaggio, lo stesso che ha frenato il Milan nelle scorse settimane.

De Laurentiis è pronto ad offrire al giocatore uno stipendio da 2 milioni di euro l’anno, mentre l’ex Milan ne guadagna 3,5. Bakayoko, che arriva da una stagione con alti e bassi al Monaco, dovrebbe ridursi lo stipendio per tornare in Italia. Sulle sue tracce ci sono anche l’Hertha Berlino e il Paris Saint Germain, per ora più defilato.

Sul fronte uscite, arriva lo stop alla cessione di Elseid Hysaj. Il terzino albanese è ritenuto prezioso da Gattuso, e i dirigenti azzurri hanno rifiutato un’offerta di 7 milioni di euro da parte dello Spartak Mosca: ora servirà trattare con il giocatore il rinnovo del contratto.

In partenza invece Younes: l’esterno classe 1994 potrebbe tornare in Germania, all’Eintracht Francoforte.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 02-10-2020 10:24