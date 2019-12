Mercato Napoli: operazione lampo, è fatta per un colpo

Operazione lampo in entrata per il mercato del Napoli, che sta per assicurarsi Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996 dell’Hellas Verona in prestito dal club Brugge. Nella giornata di venerdì è avvenuto un incontro tra gli azzurri e il club scaligero che ha praticamente portato alla fumata bianca.

Il club partenopeo è pronto a spendere 17 milioni di euro per il giocatore, un compromesso tra i 20 richiesti dal presidente del Verona Setti e i 14 iniziali offerti da De Laurentiis. Arrivati all'intesa, i dirigenti azzurri parleranno direttamente con l'entourage del giocatore, che si trasferirebbe sotto il Vesuvio solo dalla prossima stagione, avendo già giocato in due squadre diverse dall'inizio dell'anno fino ad ora.

De Laurentiis quadruplicherà l'ingaggio attuale del giocatore marocchino con cittadinanza olandese, pronto a dire sì all'offerta dei campani. Amrabat era anche un obiettivo di Inter e Milan.

A fine stagione il Verona eserciterà il diritto di riscatto concordato con il Bruges, stabilito a 3,5 milioni di euro, e realizzerà una grande plusvalenza con la cessione del giocatore al Napoli. Lo riporta Sportmediaset.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 17:56