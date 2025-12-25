Inter e Milan: Norton-Cuffy, Kostic e gli altri, cosa serve sul mercato di gennaio

Il countdown per il calciomercato di gennaio sta per terminare: Inter e Milan pronte a puntellare le rose per affrontare la seconda parte di stagione

Il mese di gennaio segna inevitabilmente il ritorno in primo piano del calciomercato. In Serie A, come negli altri principali campionati europei, iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza equilibri e obiettivi. Giunti a metà stagione, c’è chi prova a consolidare quanto di buono fatto finora e chi, invece, è chiamato a intervenire prontamente per rimediare a difficoltà emerse lungo il cammino.

Tra infortuni, rendimento al di sotto delle aspettative e lacune strutturali, il mercato invernale, dunque, diventa uno snodo fondamentale. Le operazioni prenderanno il via il 2 gennaio, con la chiusura fissata per lunedì 2 febbraio alle ore 20. Riflettori puntati su Milano, dove Inter e Milan si avvicinano alla finestra invernale da prospettive diverse, ma con la stessa necessità di intervenire per riequilibrare e rinforzare le rispettive rose.

Il Milan su Andrej Kostic

Le lacune del Milan sono evidenti e il mercato di gennaio rappresenta un crocevia fondamentale per affrontare le difficoltà emerse, oltre che per sopperire l’emergenza legata agli infortuni che condiziona il cammino dei rossoneri. L’attacco, una delle priorità, ha già registrato l’arrivo di Fullkrug, ma il club potrebbe non fermarsi qui.

Attenzione anche ai profili più giovani: tra questi spicca il montenegrino Andrej Kostic, classe 2007 del Partizan Belgrado. Attaccante dotato di fisicità, impiegabile sia da prima che da seconda punta e spesso accostato per caratteristiche a Vlahovic, ha una valutazione compresa tra i 5 e i 10 milioni. L’idea sarebbe quella di inserirlo inizialmente nel progetto Milan Futuro, con l’obiettivo di valutarne la crescita e, eventualmente, offrirgli una vetrina per attirare l’attenzione di Allegri in ottica prima squadra.

Milan, urge intervento anche in difesa

Non solo l’attacco, anche la difesa rossonera necessita di interventi mirati. Le difficoltà del reparto sono emerse in modo evidente, in particolare nella sfida contro il Napoli di Conte che è costata l’eliminazione dalla Supercoppa. Il dato sulle reti incassate è significativo, con sei gol subiti nelle ultime tre partite, numeri che impongono riflessioni e rendono necessario un intervento sul mercato. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rossonera spiccano i nomi di Sule del Borussia Dortmund e Disasi del Chelsea.

Inter, si cerca il sostituto di Dumfries

Qualche intoppo, fin qui, lo ha incontrato anche l’Inter. Tra infortuni e un calendario particolarmente fitto da qui alla sosta di marzo, i nerazzurri sono chiamati a gestire risorse e rotazioni con attenzione. L’emergenza principale riguarda la corsia destra, dove pesa l’assenza di Dumfries, sottoposto a un intervento per stabilizzare la caviglia che lo terrà ai box per circa tre mesi.

Finora Luis Henrique, insieme agli adattati Carlos Augusto e Diouf, oltre a Darmian rientrato recentemente dall’infortunio, hanno garantito soluzioni alternative, ma un intervento sul mercato non è da escludere. Non a caso, sul taccuino di Ausilio figura il nome di Norton-Cuffy, classe 2004 e una delle rivelazioni del Genoa in questa prima parte di campionato, profilo apprezzato per fisicità ed esplosività.

Parallelamente, l’Inter guarda anche a una strategia di mercato con forte impronta italiana. In prospettiva estiva rientrano i nomi di Vicario, con Sommer destinato a partire a fine stagione, e di Palestra. Il valore di quest’ultimo è in crescita, ma l’intenzione del club è quella di sondare il terreno in vista del futuro, più che di un intervento immediato nel mercato di gennaio.

Concorrenza per Norton-Cuffy, e per Palestra…

Le qualità di Norton-Cuffy non sono passate inosservate solo all’Inter. Sul laterale inglese è forte anche l’interesse del Napoli, da tempo sul taccuino del ds Manna, forte dei solidi rapporti con l’agenzia che ne cura gli interessi, la Roc Nation. Sullo sfondo pesa anche la percentuale che l’Arsenal conserva sulla futura rivendita: il Genoa lo ha acquistato per una cifra intorno ai 2 milioni, ma i liguri non lo cederebbero a meno di 20 milioni.

Per quanto riguarda Palestra, la situazione è nelle mani dell’Atalanta, anche se al momento a beneficiarne è il Cagliari, che lo ha prelevato a fine agosto con un prestito oneroso da 700 mila euro. I rossoblù non sembrano intenzionati a privarsene a stagione in corso, salvo diversa decisione della Dea. Chi vorrà assicurarsi il classe 2005, osservato da diverse squadre, dunque, dovrà dunque trattare con il club bergamasco, che valuta il cartellino 40 milioni. Una cifra importante rispetto ai 25 che l’Inter ha in cassa.

