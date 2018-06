Mercato Olimpia, tempo di scelte

Dopo aver festeggiato il 28esimo Scudetto della propria storia, l'Olimpia è concentrata sul mercato e, soprattutto, sulle scelte da fare per allestire un roster importante anche per la prossima stagione. Preso Della Valle (in attesa della firma di Burns), da valutare Cousin e Pascolo.

Il lungo avrebbe già l'accordo per restare un altro anno ma potrebbe andare alla ricerca di più minuti in campo. Sul fronte Pascolo, Milano ha tenmpo fino al 10 luglio per decidere se tenerlo o meno (piacerebbe a Trento). In settimana ci potrebbero essere novità sia per Goudelock e Bertans, fondamentali per la volata Scudetto. Già certe le permanenze di perni importanti come Jerrells, Tarczweski e Gudaitis.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 07:15