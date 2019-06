Mercato Parma: Faggiano incontra Antonio Conte

Nella giornata di giovedì il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha incontrato Antonio Conte, che si sta muovendo in prima persona per il mercato dell’Inter. Lo riporta Parmalive.com. Un incontro tra due vecchi amici che però ha avuto riflessi di mercato: il dirigente emiliano avrebbe chiesto lumi sulla situazione di Alessandro Bastoni, che vorrebbe trattenere a Parma anche nella prossima stagione.

Con Bruno Alves a fargli da chioccia, il difensore di proprietà dei nerzzurri è cresciuto prepotentemente in questa stagione, e l'Inter potrebbe utilizzarlo come preziosa pedina di scambio per operazioni in entrata, come quella con il Cagliari per Barella. Il Parma non ha comunque perso le speranze di trattenerlo, come testimonia l'incontro tra Faggiano e Conte.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 08:29