Mercato Parma, fatta per il colpo dalla Juventus

Giornata scoppiettante per il Parma, che sta per mettere a segno un altro colpo a centrocampo.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il club crociato ha chiuso l’acquisto di Hans Nicolussi Caviglia dalla Juventus. L’ex centrocampista, l’anno scorso al Perugia in Serie B, arriverà in Emilia in prestito.

L’ufficialità del promettente classe 2000, in grado di giocare in più posizioni a centrocampo, è attesa nelle prossime ore.

OMNISPORT | 05-10-2020 13:26