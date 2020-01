Mercato Parma, Pizzarotti delinea la strategia

Il presidente del Parma Pietro Pizzarotti ai microfoni di Sportitalia ha parlato di mercato: "La classifica è corta, teniamo i piedi per terra anche perché il girone di ritorno sarà un altro campionato. Mercato? Non Stiamo cercando niente particolare, allungare rosa che forse è un po’ corta. Punta? No, Inglese e Cornelius stanno rientrando, Karamoh a febbraio, Gervinho col Lecce".

"Darmian? Nessun discorso aperto con Inter, resta fino a giugno. Kulu? Scelta più razionale quella di restare qui a gennaio, per giovani Parma piazza adatta, per giocare ed esprimersi. Scelta più giusta per tutti. Kurtic? Non abbiamo parlato con la Spal oggi in Lega, non abbiamo neanche avuto il tempo…".

SPORTAL.IT | 09-01-2020 08:41