Mercato piloti, le parole di Jarvis spiazzano tutti

Si avvicina l'ora della verità per la Yamaha, che tra pochi mesi dovrà decidere chi saranno i piloti del team ufficiale nel 2021. Il team principal della casa di Iwata, Lin Jarvis, a Motorsport ha spiegato che Maverick Vinales, nonostante le indiscrezioni lo diano in partenza, potrebbe restare al centro del progetto anche in futuro: "Ha sicuramente ritrovato il suo posto nel team ufficiale e ha dimostrato il suo potenziale. Lui è l’unico pilota Yamaha ad aver vinto due gare quest’anno e sarei certamente contento se rimanesse con noi anche nel 2021 e oltre".

Il centauro spagnolo è in lizza con Valentino Rossi e Fabio Quartararo: " Il modo in cui le sue prestazioni sono migliorate nel corso dell’anno è veramente incoraggiante. E un’altra cosa di cui sono grato è che abbia migliorato le sue partenze, perché tipicamente era in una posizione decente in griglia e poi immediatamente scivolava indietro ad inizio gara. Ora ci ha messo del tempo e degli sforzi, abbiamo apportato dei cambiamenti tecnici e ha cancellato questo punto debole", lo ha elogiato Jarvis.

SPORTAL.IT | 07-12-2019 19:34