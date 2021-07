Il difensore francese del Real Madrid Raphael Varane non ha ancora rinnovato il contratto che scade l’anno prossimo e si allontana sempre di più dalle merengues. Inoltre, secondo il quotidiano As, si prospetta un clamoroso scambio col Manchester United con un altro francese, Paul Pogba, che non rientra più nei piani dei Red Devils.

OMNISPORT | 02-07-2021 15:07