Mercato Roma, due arrivi dalla Spagna

Porte girevoli in casa Roma: partito Florenzi in direzione Valencia, sono in arrivo dalla Spagna Villar e Carles Perez. Il centrocampista sbarca a titolo definitivo dall’Elche, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Lo riporta Sky.

Perez, esterno del Barcellona, arriva in prestito oneroso di un milione di euro, con obbligo di riscatto a 11 milioni condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 12:40