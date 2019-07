Mercato Roma, la rivoluzione parte dalla difesa

La nuova Roma tagrata Paulo Fonseca riparte dalla difesa: il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il consulente esterno Franco Baldini sono infatti al lavoro per portare a Trigoria due difensori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, Gianluca Mancini dell’Atalanta e Toby Alderweireld del Tottenham.

Come già riportato nei giorni scorsi, la trattativa per il trasferimento di Mancini nella Capitale è in fase avanzata: le due parti sono infatti vicine ad un accordo che porterà il giocatore alla Roma in prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni (più i consueti bonus legati alle prestazioni stagionali). Secondo i principali media romani, l’annuncio ufficiale può arrivare già all’inizio della prossima settimana.

Per quel che riguarda il nazionale belga, invece, la trattativa pare più complessa: Franco Baldini, consulente esterno della società giallorossa, è in Inghilterra, dove incontrerà il presidente del Tottenham, l’imprenditore britannico Daniel Levy. La distanza tra la domanda e l’offerta, però, è ancora molto ampia, con i vicecampioni d’Europa che chiedono 28 milioni (cifra corrispondente alla clausola rescissoria del contratto del giocatore) e la Roma che invece ne offre 10.

Il mercato dei giallorossi non si ferma ai due nomi già citati, né al solo reparto difensivo: indiscrezioni provenienti dalla Germania parlano infatti di un interesse per Leon Bailey, attaccante giamaicano in forza al Bayer Leverkusen (il cui direttore sportivo è Rudi Völler, indimenticato ex romanista), mentre per il centrocampo resta aperta la pista che porta a Jordan Veretout, obiettivo anche del Milan. In alternativa al francese, si guarda all’Argentina nello stesso ruolo: piace infatti il 19enne Agustin Almendra, attualmente sotto contratto con il Boca Juniors.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 13-07-2019 09:50