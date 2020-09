Mercato Roma, rivelazioni di Fonseca su Smalling e Karsdorp

Roma attesa dalla trasferta sul campo del Verona nella prima giornata della Serie A 2020/2021: classica conferenza stampa della vigilia per Paulo Fonseca, alla sua seconda stagione sulla panchina dei giallorossi.

Il tecnico portoghese ha esordito parlando del nuovo acquisto Marash Kumbulla, prelevato proprio dagli scaligeri nelle scorse ore. “Dobbiamo capire che è arrivato solo ieri, si è allenato due volte. Sarà della gara ma non è ancora del tutto pronto, non credo che giocherà dall’inizio perché deve capire meglio come giochiamo: non è la stessa cosa rispetto a come lo faceva al Verona”.

Karsdorp rimarrà alla Roma dopo il fallimento della trattativa per la sua cessione al Genoa. “Lui a destra non è una soluzione d’emergenza. Abbiamo fiducia in lui e rimarrà con noi. In queste settimane l’ho visto bene, ci darà una grossa mano. Domani giocheranno lui e Spinazzola sulle fasce”.

Dubbio su chi difenderà i pali della porta domani al ‘Bentegodi’. “Mirante o Pau Lopez? Vedremo domani. Sul mercato stiamo lavorando per trovare le migliori soluzioni, manca qualche giocatore e dobbiamo piazzare qualcuno in uscita, ma nel complesso finora mi ritengo soddisfatto”.

Dzeko a un passo dalla Juventus: contro il Verona, però, sarà regolarmente al suo posto. “Domani sarà della partita. Non ha senso parlarne, per ora è qui con noi”.

Il ritorno di Smalling dal Manchester United si avvicina, almeno a giudicare dall’ottimismo di Fonseca a riguardo. “Sono in contatto per riaverlo, lui ha voglia di tornare e noi abbiamo voglia di contare nuovamente su di lui. Credo che nei prossimi giorni sarà qui con noi”.

Difesa a 3 o a 4, non fa molta differenza. “Siamo pronti per giocare in entrambi i modi. Possiamo anche iniziare adottando un sistema e poi cambiare a gara in corso”.

OMNISPORT | 18-09-2020 14:53