Mercato Roma, svolta Zaniolo: la decisione della nuova società

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Roma. La nuova società guidata dal magnate texano Dan Friedkin, dopo l’insediamento ufficiale è pronta a dimostrare da subito la volontà di costruire una rosa di altissimo livello, iniziando dagli uomini di maggior valore attualmente in rosa, che possono dare ancora tantissimo in prospettiva futura.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la nuova società è pronta a soddisfare ogni richiesta dell’ entourage del calciatore. Un segnale era arrivato proprio dalla famiglia Friedkin, che aveva scelto una foto di Zaniolo proprio nei giorni in cui si concretizzava l’acquisto delle quote societarie del club.

L’offerta è quella di un contratto da 3 milioni di euro netti, più bonus legati alle prestazioni. Non è certa invece la durata, ma è possibile che si tratti di un accordo lungo a legare il talento nato a Massa ai colori giallorossi. La Juventus, che più volte ha mostrato interesse negli ultimi mesi, non ha intenzione di attuare contromosse immediate. Spera, comunque, che in caso di rinnovo la clausola rescissoria non sia così alta da impedire una futura trattativa.

Quello tra Zaniolo e la Roma è un rapporto fatto di alti e bassi, ma che nelle ultime settimane ha ripreso forte vigore. Il team manager della Roma, Morgan De Sanctis, ha confermato in questo senso che il giocatore non è in discussione e ha smentito ogni screzio con il tecnico Paulo Fonseca.

“Nicolò rappresenta un patrimonio del calcio italiano e soprattutto della Roma – ha detto De Sanctis -. Da quando è alla Roma si è sempre comportato bene. E’ un giocatore che ha qualcosa in piu che lo rende speciale”.

Lo stesso Zaniolo, su Instagram, aveva giurato fedeltà ai colori della Roma nel giorno della presentazione della nuova maglia: “E’ come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. E’ la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”. Un messaggio che fa da apripista a un rapporto destinato a durare ancora per molto tempo.

CALCIOMERCATO 2020: LE TRATTATIVE DELLE BIG ITALIANE – GUARDA LA GALLERY

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 21-08-2020 11:16