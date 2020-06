Mercato Roma: tre top club sulle tracce di Zaniolo

La Roma è in un momento delicato. Il mancato accordo con Dan Friedkin, potrebbe obbligare il patron del club giallorosso a cedere qualche pezzo pregiato della rosa per fronteggiare al pesante passivo economico in cui grava la società.

Tra i giocatori giallorossi con più mercato c’è, senza ombra di dubbio, Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo, classe 1999, è un talento purissimo e, nonostante sia reduce da un brutto infortunio, è considerato un elemento di grandissima prospettiva.

Sulle tracce della giovane stella della Roma ci sarebbero ben tre club di prima fascia, ovvero Juventus, PSG e Real Madrid. La società giallorossa vorrebbe incassare, dalla cessione del nazionale azzurro, non meno di 60 milioni di euro.

La Juventus sarebbe in pole position. I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi (non è riuscito a fare la differenza a Torino) e un conguaglio economico importante per soffiarlo alla concorrenza.

Attenzione anche a Leonardo. L’uomo mercato del PSG avrebbe un debole per Nicolò Zaniolo e sarebbe pronto ad una proposta importante, dal punto di vista economico, per portarlo a Parigi. Il PSG potrebbe garantirgli uno stipendio da top player.

In corsa ci sarebbe anche il Real Madrid. I blancos starebbero valutando una rivoluzione dell’attuale rosa. Avere un talento grezzo come quello di Nicolò Zaniolo farebbe comodo a Zinedine Zidane, allenatore che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani.

La Roma, oltre a Nicolò Zaniolo, potrebbe anche prendere in considerazione la cessione di altri elementi come, ad esempio, Cengiz Under, Justin Kluivert e Bryan Cristante. Tre possibili cessioni che farebbero comodo alle casse della Roma.

