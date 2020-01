Mercato Roma, un like di Totti contro Florenzi scatena il caos

Un "like" di Francesco Totti sui social scatena il caos in casa Roma. L'ex capitano dei giallorossi sulla pagina Instagram ufficiale del club capitolino ha messo un cuoricino (poi tolto) a un commento di un tifoso, che deluso dalla prestazione di Florenzi ha scritto "Vendetelo".

Gaffe involontaria o no, lo screenshot del like di Totti ha fatto immediatamente il giro della rete, fomentando la tifoseria giallorossa. Da tempo il rapporto di Florenzi con il mondo Roma non è più idilliaco, e fino a poche settimane fa le voci sul suo futuro lo davano in partenza a gennaio.

Il giocatore nonostante l'offerta della Fiorentina e di alcuni club spagnoli ha deciso per ora di restare, ma questo nuovo episodio fa addensare di nuovo le nubi sul suo futuro.

Lo stesso Totti nella sua conferenza d'addio aveva snobbato l'attuale capitano, e anche ad un evento recente ha preferito citare Pellegrini: "Pellegrini faceva il raccattapalle quando giocavo, guardava da lontano. È un giocatore che può fare quei passaggi. Mi piace ma preferisco non parlarne, poi per la prima volta domenica ha indossato la fascia da capitano. Senza nulla togliere a Florenzi che è il capitano".

Sui social i tifosi si sono divisi: molti sono d'accordo con Totti e sperano ancora nella cessione dell'esterno, altri invece giudicano come inopportuno il "Mi Piace" del leggendario numero 10 della Roma.

SPORTAL.IT | 06-01-2020 13:41