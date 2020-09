Mercato Serie A, colpo di scena in vista per il domino degli attaccanti

Il domino degli attaccanti in Serie A sta ravvivando la parte finale dell’insolito mercato estivo-autunnale 2020. L’epilogo più prevedibile, ovvero l’incastro che avrebbe dovuto portare Arkadiusz Milik alla Roma e Edin Dzeko alla Juventus, è stato stoppato dalla volontà del polacco, che ha bocciato l’ipotesi di trasferirsi in giallorosso al termine di una lunga riflessione che solo pochi giorni fa sembrava potersi concludere con il sì dell’ex Ajax ai giallorossi.

Così, senza Dzeko, la Juve ha puntato sul ritorno di Alvaro Morata, ma i problemi principali ora riguardano Napoli e Roma, che devono fare i conti con giocatori scontenti. Dzeko è rimasto in panchina nella prima giornata e già prefigurava il trasferimento a Torino, mentre Milik, già scottato dall’essere stato a lungo vicino alla Juventus per buona parte dell’estate, prima di essere scartato dopo l’esonero di Maurizio Sarri, è consapevole di essere chiuso nel nuovo attacco del Napoli che, dal canto proprio, dopo i ripetuti no del giocatore al rinnovo medita la linea dura, ovvero spedire l’attaccante in tribuna per tutto l’anno fino alla scadenza fissata nel giugno 2021.

Uno scenario da evitare per la società, che svaluterebbe ulteriormente il proprio capitale, e per il giocatore, in vista dell’Europeo 2021. Ecco allora spuntare una soluzione nuova per il numero 99 degli azzurri, che porta in Inghilterra. Gli agenti di Milik sono infatti in contatto con emissari del Tottenham.

José Mourinho apprezza il polacco e lo vorrebbe come alternativa ad Harry Kane. L’affare potrebbe andare bene al Napoli e agli stessi Spurs, che si metterebbero in casa un giocatore affidabile e di esperienza internazionale per circa 20 milioni, meno al centravanti, che rischia di trovare poco spazio nonostante i tanti impegni previsti nel calcio inglese. Già nella giornata di mercoledì sono previsti nuovi contatti, tra le società e tra il Tottenham e i rappresentanti di Milik.

In alternativa il Tottenham punterebbe su Andrea Belotti, il cui cartellino viene però valutato dal Torino più del doppio e che comunque i granata ritengono incedibile, ancora di più ora che il mercato sta per concludersi.

OMNISPORT | 22-09-2020 19:26