Italia derisa da chiunque: Khalaili si sfoga con l’Inter, Roma presa in giro dall’Al Hilal per Summerville

Dall'Inter alla Roma, il mercato si trasforma in un boomerang: tra affari sfumati, frecciate social e beffe, la Serie A è sempre più l’ultima spiaggia per i giocatori

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

È proprio il caso di dirlo… mai come in questa sessione 2026 di calciomercato estivo i club di Serie A escono con le ossa rotte dal confronto con le squadre rivali. In alcuni casi, poi, si finisce per essere letteralmente “cornuti e mazziati”. È quanto successo nelle ultime ore a Inter e Roma, costrette a incassare dei veri e propri colpi bassi. I nerazzurri incassano lo sfogo dell’ormai ex obiettivo Khalaili, mentre i giallorossi si vedono recapitare dal club saudita uno sfottò in piena regola nel post di presentazione di Summerville, soffiato ai Friedkin e a Gasperini quando ormai sembrava essere a un passo dalla Capitale.

Serie A zimbello del mercato

Che la Serie A debba spesso e volentieri finire per accontentarsi delle “briciole” lasciate dai campionati esteri è ormai un dato di fatto. A parte rare eccezioni, il copione pare essere sempre lo stesso: interesse per un giocatore, settimane di trattative, affondo lampo e decisivo di un club straniero, psicodramma, repeat. Un leitmotiv ancor più vero in questa finestra di mercato. Per informazioni, chiedere a Inter e Roma. E non abbiamo tirato in ballo nerazzurri e giallorossi a caso, visto quanto accaduto nelle ultime ore.

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Inter ancora alla ricerca del nuovo Dumfries

I campioni d’Italia hanno visto sfumare l’obiettivo Marco Palestra, volato al Chelsea, e sono ancora oggi alla ricerca di un laterale che non faccia rimpiangere la partenza verso Madrid, sponda Real, di Denzel Dumfries. Pare abbandonata anche la pista Spence e ora l’obiettivo sembra essere il compagno di squadra nonché ex Juventus, Romero. Nel mezzo però c’è stata la trattativa chiusa con l’Union SG per Anan Khalaili. Un affare saltato dopo le visite mediche e su cui oggi l’esterno israeliano ha voluto dire la sua.

La frecciatina di Khalaili

Tornato ad allenarsi con l’Union, Khalaili è stato intervistato dal club belga e ha voluto chiarire il proprio stato di forma: “Mi sento bene, mi sento sano, mi sento perfetto. Sono pronto a giocare e allenarmi duramente per dare il mio meglio, il 100%. Negli ultimi due anni ho giocato 99 partite, quasi tutte per 90 minuti. Mi sento molto bene, al top”. Un messaggio chiaro e con molta probabilità diretto verso la viale della Liberazione.

L’Al Hilal irride la Roma

Si è spinto anche oltre l’Al Hilal guidato in panchina da Simone Inzaghi che, dopo essersi assicurato le prestazioni di Crysencio Summerville soffiandolo proprio alla Roma grazie ai 70 milioni di euro offerti al West Ham, contro i 46 dei giallorossi, ha scelto di punzecchiare il club dei Friedkin nel video di presentazione del laterale olandese. “Tutte le strade portano a Ryiad”, si legge nel post condiviso sul web. Se non è uno sfottò questo…