Mercato Serie A: tre club italiani sulle tracce di Di Maria

Molti club sono già al lavoro per il calciomercato che verrà, in particolare quello estivo. Tanti i giocatori che fanno gola ai maggiori club italiani. In particolare, riflettori puntati su un fuoriclasse argentino in forza al PSG, ovvero Angel Di Maria.

Classe 1988, l’esterno d’attacco dei parigini è in scadenza di contratto. Il rinnovo, al momento, pare lontano anche se Leonardo, uomo mercato del PSG, sta spingendo per un nuovo accordo sulla base di un triennale, a cifre importanti.

L’entourage del nazionale argentino avrebbe sul piatto diverse opzioni. Moltissimi i club interessati all’ex stella, tra le altre, di Real Madrid e Manchester United. Diverse le società italiane in corsa. Sarebbe l’ennesimo top player a giocare in Serie A.

La Juventus, nonostante l’acquisto di Federico Chiesa, potrebbe davvero essere una soluzione. L’avventura di CR7 in bianconero volge al termine. Rimpiazzarlo con un talento come Angel Di Maria farebbe felice Andrea Pirlo.

Attenzione anche all’Inter. Dovesse partire Christian Eriksen (recentemente offerto al Bayern Monaco), l’idea di avere a disposizione un talento puro come Angel Di Maria piacerebbe molto ad Antonio Conte.

Infine, non è da escludere il Milan. Zlatan Ibrahimovic non è eterno. Un giocatore dello status e della personalità di Angel di Maria aiuterebbe il club e la squadra. Molto dipenderà anche da eventuali cessioni eccellenti.

Insomma, se non dovesse rinnovare con il PSG, Angel Di Maria avrebbe l'imbarazzo della scelta. Dopo aver giocato in Liga, Premier League e Ligue 1, la Serie A potrebbe essere una sfida interessante e stimolante. Angel Di Maria è, ancora oggi, uno dei giocatori più talentuosi in circolazione. Juventus, Inter e Milan sono alla finestra, pronte a farsi avanti.

OMNISPORT | 15-10-2020 08:41