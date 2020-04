Mercato Serie A: tutte le punte a prezzi di saldo

Il calciomercato, complice la diffusione del Covid-19, è destinato a cambiare radicalmente nei prossimi mesi. Tanti i giocatori che, tra contratti in scadenza e prezzi di saldo, potrebbero cambiare squadra e arricchire la Serie A.

In particolare, riflettori puntati su diversi bomber di caratura internazionale. Il primo nome è quello di Edinson Cavani. El Matador sarà libero di scegliersi una nuova squadra al termine della stagione in corso (difficile che rinnovi con il PSG). Suggestione Napoli ancora in piedi.

Diverse le società che sarebbero sulle tracce di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal, classe 1989, ha un solo anno di contratto garantito con i Gunners. Il suo nome è stato accostato al Barcellona ma anche al Milan, da anni sulle sue tracce.

C’è un altro campionissimo in scadenza di contratto a giugno del 2021. Si tratta di Sergio Aguero. Il rinnovo con il Manchester City è ancora in stand by. Anche in questo caso ci sarebbero in gioco anche club italiani (attenzione all’Inter, se dovesse partire Lautaro Martinez).

Sergio Aguero, classe 1988, indossa la casacca del Manchester City dal lontano 2011. Dopo essere diventato grande all’Atletico Madrid, l’argentino potrebbe aver voglia di misurarsi con il calcio italiano. C’è chi sogna di vederlo con la casacca del Napoli.

Più facile arrivare ad Olivier Giroud. Il bomber francese è in scadenza con il Chelsea e non resterà a Londra. L’Inter pare in pole position (sarebbe già pronto un contratto biennale). Da battere la concorrenza di diverse società inglesi.

Insomma, non appena si tornerà a parlare, seriamente, di calciomercato, alcuni top club potrebbero mettere a segno colpi di grande qualità, complice condizioni favorevoli come non mai. Molto dipenderà dalla forza economica delle società post Covid-19.

SPORTAL.IT | 06-04-2020 08:43