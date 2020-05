Mercato, svolta Inter: cambia lo scenario per l'attacco

L'Inter cambia i suoi piani di mercato per l'attacco dopo la fumata nera per l'affare Mertens, che ha deciso di rifiutare la corte dei nerazzurri e di rinnovare con il Napoli. L'ad Beppe Marotta, Antonio Conte e gli uomini di mercato del club meneghino puntano ora la loro attenzione su Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

Per il Matador non si aspettano sorprese dell'ultim'ora come per il belga: il club parigino e l'entourage del giocatore non si sono più parlati per rinnovare il contratto in scadenza tra poco più di un mese, e l'addio dell'uruguaiano è ormai certo.

Cavani, molto stimato da Conte, negli scorsi mesi era stato molto vicino all'Atletico Madrid, ma qualcosa si è rotto tra le due parti ed ora è l'Inter ad essere in pole position.

L'ex attaccante del Napoli non sarà l'ultimo arrivo in attacco in casa Inter: in caso di partenza di Lautaro Martinez verso Barcellona serviranno almeno altri due rinforzi, considerato che Cavani ha caratteristiche molto diverse da quelle del Toro.

E il mancato ingaggio di Mertens, che più assomigliava a Lautaro, stravolge i piani di Marotta, che ora potrebbe anche riconsiderare la decisione su Alexis Sanchez: se il campionato riprenderà, il cileno potrebbe giocarsi le sue carte e se convincerà Conte l'Inter potrebbe pensare a un rinnovo del prestito anche per la prossima stagione.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 11:35